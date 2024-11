Portal 11/11, o mais poderoso do ano, é oportunidade para recomeços

Acompanhar as previsões astrológicas permite se preparar para os desafios e as surpresas que o universo traz (Imagem: Lidiia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para quem gosta de aproveitar o alinhamento dos astros para invocar boas energias ao universo, esta segunda-feira (11/11) é uma data poderosa para isso. O dia 11 de novembro é conhecido como o portal energético mais poderoso do ano, é um dia propício para mentalizar e atrair novos recomeços.

"É um portal muito importante para as pessoas que precisam realizar pedidos ou estão atrás de algo específico na vida. É um portal de bênçãos", explica a taróloga Cassandra, do Tarot Terapêutico Linear. "A data é composta por números cabalísticos, portanto, é importante colocar intenção em tudo que se faz. Além disso, é preciso ter cuidado com as palavras e com o que emana para as outras pessoas", complementa.

Para atrair melhor as boas vibrações trazidas, a taróloga orienta que se escreva os pedidos em um papel e acenda uma vela, isqueiro ou fósforo em qualquer momento no dia. "Neste momento, você estará se conectando com o universo e abrindo um portal para a realização dos seus desejos. Queime o papel e emane coisas boas", afirma.

As energias do portal podem ser emanadas para outras pessoas também. "Ligue para alguém que ama ou mande uma mensagem dizendo 'eu te abençoo hoje'", orienta Cassandra.

Atenção! É importante que toda a negatividade seja esquecida neste dia. "Hoje é um dia em que você não deve repetir palavras negativas como nunca, não, jamais, dívidas", alerta.