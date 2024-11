Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (4/11)

O QUE É A VERDADE?



Data estelar: Sol e Saturno em trígono.



O que é a verdade? Não vamos chegar a nenhum lugar, nem como pessoas físicas nem muito menos como o conjunto da civilização, sem saber o que é a verdade e o que ela representa, e sejamos advertidos, se a relativizarmos a mero ponto de vista particular, mediante o qual a verdade seja apenas a opinião individual, estaremos perdidos antes mesmo de ter começado a filosofar sobre o que seja a verdade.



Pontos de vista individualizados sejam respeitados, mas a verdade, seres humanos com que compartilho este momento da história, a verdade só pode ser o que seja maior do que nosso ponto de vista individual, a verdade só pode ser a causa que nos permite termos pontos de vista individualizados, e essa causa não é individual; essa causa, que é a verdade, é que somos todos feitos da mesma Vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora não é possível colocar em ordem os sentimentos, melhor os deixar à solta na vida interior enquanto sua alma se dedica a assuntos mais práticos e viáveis do que a tentativa de organizar a vida subjetiva. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É desnecessário que todas as pessoas concordem, porque há diferenças irreconciliáveis de princípios, porém, mesmo assim as pessoas precisam umas das outras e terão de deixar de lado suas desavenças. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Por mais difícil que pareça tudo nesta parte do caminho, você comprovará que essas dificuldades são muito mais imaginárias do que práticas, e que se você fizer sua parte, o constrangimento desaparecerá da vista.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As boas ideias que produzem aquele entusiasmo inconfundível precisam ser registradas de alguma maneira, porque se você as confiar à memória, é muito provável que, depois, não sejam lembradas direito. Registrar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os sentimentos precisam ser levados a sério, mas ao mesmo tempo precisam ser verificados para não cair na tentação de os traduzir como percepções, porque nem sempre são isso, às vezes são meras fantasias convincentes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que for combinado nesta parte do caminho será cobrado com muito vigor no futuro próximo, portanto, se você não quiser se comprometer com nada nem com ninguém, melhor permanecer em silêncio. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O pouco que você fizer direito hoje será o muito de alívio que você terá nas próximas semanas. Evite cair na tentação de empurrar para o futuro incerto o que, na prática, você teria capacidade de dar conta hoje.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Faça um acordo com sua própria alma, para não ter de viver o conflito entre o cumprimento dos deveres e a satisfação dos desejos. Faça um acordo para que o tempo não seja visto como inimigo, já que é um aliado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que precisa ser tratado com discrição é o que de mais importante acontece atualmente. O segredo é um poderoso aliado, não para que sua alma conspire contra nada nem contra ninguém, mas para amadurecer as ideias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Socializar não é uma obrigação, mas é um instrumento poderoso que agrega saúde física e psíquica às suas atuações cotidianas. Procure dinamizar os relacionamentos sociais, saia da toca e se relacione.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cumpra suas tarefas e responsabilidades, ainda que sejam chatas e sua mente vagueie por cenários muito mais interessantes. Enquanto tudo estiver bem organizado e em andamento, sobrará tempo para viajar na imaginação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O curso está determinado, e apesar de que possam vir a acontecer desvios de rota ou necessidades de improvisação como resultado de contingências, agora você se encontra em marcha. Celebre e sustente a situação.