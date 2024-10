Foragido por tentativa de homicídio é preso em Brazlândia nesta terça

Um homem que estava foragido por tentativa de homicídio foi localizado e preso, nesta terça-feira (15/10), em uma plantação de morango, em Brazlândia. O crime ocorreu em 31 de agosto deste ano, quando o suspeito, em uma via de Samambaia, atropelou um homem de 52 anos por duas vezes e desferiu um soco em seu rosto. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o assassinato somente não foi consumado porque pessoas que passavam pela rua interviram e socorreram a vítima.

O caso

De acordo com a PCDF, no início de agosto, o suspeito havia viajado para outro estado, deixando a mulher em casa. Quando ele retornou, em 24 de agosto, encontrou uma mochila com roupas, sendo algumas do sexo masculino, o que fez que pensasse que havia sido traído durante o período que permaneceu fora e iniciasse uma discussão com a mulher.

No dia seguinte, porém, uma vizinha, amiga da esposa do suspeito, foi à residência para buscar a mochila. Nesse momento, ela foi agredida fisicamente e moralmente pelo suspeito do crime. A mulher agredida retornou para sua casa e contou o que tinha acontecido ao marido, o homem de 52 anos, vítima da tentativa de homicídio. Imediatamente, o homem se armou com uma faca e foi à residência do suspeito, iniciando uma discussão. O suspeito das agressões, no entanto, acabou fugindo por medo de ser atingido com a faca.



Após a confusão, o suspeito do crime e sua esposa foram para a casa de parentes e só retornaram à casa deles no dia 28 de agosto. Ao chegar no local, o casal constatou que vários objetos haviam sido roubados. A esposa do autor registrou ocorrência policial e apontou o marido da amiga como sendo o autor, pois acreditava que o furto teria sido vingança pelas agressões que a esposa dela havia sofrido.

O crime

Segundo a PCDF, no dia do crime, o suspeito estava conduzindo o próprio carro, um GM/Monza, ao lado da mulher, quando avistou o homem de 52 anos, que andava à pé pela rua. O suspeito acelerou o veículo e atropelou a vítima, passando o automóvel por cima dela por duas vezes. Em seguida, ele desceu e desferiu um chute no rosto do homem. O assassinato somente não foi consumado porque pessoas que passavam pela rua interviram e socorreram a vítima.



Após o crime, o suspeito fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde recebeu tratamento médico.

Até esta terça-feira (15/10), o autor permanecia foragido. Contudo, foi localizado escondido em uma plantação de morango na região administrativa de Brazlândia.

Veja o momento do atropelamento: