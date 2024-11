"Professores preparados geram alunos mais críticos", diz supervisora da SEE-DF

Nesta terça-feira (12/11), o evento "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" reúne especialistas e educadores para discutir temas cruciais para a educação contemporânea. A partir das 14h30, no Auditório do Correio Braziliense, os participantes abordarão questões como inclusão, aprendizado contínuo e competências socioemocionais, enfatizando a importância de preparar as novas gerações para os desafios futuros. O evento, promovido pelo Correio, faz parte do projeto "Escolha a Escola do Seu Filho" e conta com certificado e transmissão ao vivo nas redes sociais.



Juliana Nunes, supervisora escolar da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF), é uma das palestrantes e está desenvolvendo vários projetos, entre eles o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), que visa oferecer atividades diversificadas para os estudantes, além do currículo tradicional, como robótica, empreendedorismo e educação ambiental. O projeto oferece jornadas de 10 horas diárias, cinco dias por semana, para todos os estudantes da rede pública, e conta com parcerias de instituições como Sebrae e Senac, que oferecem capacitação profissional aos alunos.

A supervisora também está envolvida em iniciativas de formação continuada para educadores, visando aprimorar as práticas pedagógicas e garantir um ensino de qualidade. “A educação deve ser um espaço de transformação social, onde cada aluno é visto como um agente ativo no processo de aprendizagem. Precisamos criar ambientes que estimulem a curiosidade e o pensamento crítico, preparando nossos estudantes para os desafios do futuro", afirmou.

Além disso, a supervisora ressaltou a necessidade de uma formação contínua para educadores, afirmando que "professores bem preparados são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades críticas nos alunos". Segundo ela, ao investir em capacitação e atualização profissional, a SEE-DF pode promover um ensino mais eficaz e alinhado às demandas contemporâneas. Ela concluiu sua fala enfatizando que a colaboração entre escolas, famílias e comunidade é essencial para construir um sistema mais inclusivo e transformador.

