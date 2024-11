Educação do futuro é construída olhando para o presente, diz Marcos Scussel

Marcos Scussel afirma que as decisões tomadas agora, influenciarão no futuro dos jovens - (crédito: Foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

No CB Talks desta terça-feira (12/11), o vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinep-DF), Marcos Scussel, abordou o tema da educação do futuro. Para ele, as decisões tomadas hoje sobre o ensino da juventude influenciarão os cidadãos que teremos no futuro.



“Quando se fala em educação do futuro, a gente olha para o presente. O futuro será aquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, que escolhas nós estamos fazendo hoje, enquanto sociedade, para formar as nossas crianças e jovens como cidadãos desse futuro?”, indaga Scussel.

Ele afirma que debater sobre os próximos passos da educação é essencial e comemora a iniciativa do Correio Braziliense. Ele comenta que pretende abordar experiências vividas em outros países e compartilhar o que se pode trazer para a realidade das escolas brasileiras.

Sobre o Evento

O evento "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" proporcionará uma análise ampla de temas centrais para o desenvolvimento educacional. A transmissão ao vivo está disponível nas redes sociais do Correio Braziliense, permitindo o acompanhamento do público em geral.

Especialistas e educadores participarão de debates sobre inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais, promovendo uma visão que vai além dos limites da sala de aula e visa preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

Organizado pelo Correio, o evento é parte da série "Escolha a Escola do Seu Filho".