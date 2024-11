Saiba quem é o homem encontrado morto com mãos e pescoço amarrados no Lago

Adenor Santos Pereira, 35 anos, foi encontrado morto com as mãos e o pescoço amarrados em uma pedra, a 70 metros da margem do Lago Paranoá - (crédito: Material cedido ao Correio)

Peritos papiloscopistas identificaram o homem encontrado morto com as mãos e o pescoço amarrados em uma pedra, a 70 metros da margem do Lago Paranoá, no final da manhã desta terça-feira (12/11). Trata-se de Adenor Santos Pereira, 35 anos, morador de uma invasão da Asa Norte.

O corpo do homem foi encontrado nu, nas proximidades do Iate Clube. Segundo informações preliminares, Adenor teria sido morto há cerca de 48 horas antes do corpo ser localizado. Um inquérito foi instaurado na 5ª Delegacia de Polícia (área central) para investigar o caso.

