Projeto oferece oficinas gratuitas de artesanato em regiões do DF

O projeto "Flor do Cerrado", realizado pela Casa de Cultura Telar em parceria com o Ministério da Cultura, está oferecendo oficinas gratuitas de produção e comercialização de artesanato, em diversas regiões do Distrito Federal, até dezembro. São seis oficinas que incluem bordado, crochê, confecção de bonecas de pano, flores desidratadas, macramé, além de técnicas de precificação e comercialização.



O projeto acontece em Brazlândia, Taguatinga, Sol Nascente, Recanto das Emas, Águas Claras, e também na Feira da Torre, no Plano Piloto. Rubens Aguilar, um dos responsáveis, afirma que a iniciativa visa valorizar os artesãos locais, promover a aprendizagem e a preservação de técnicas artesanais tradicionais, além de gerar emprego e renda.

“Com as oficinas, esperamos não apenas ensinar técnicas, mas também inspirar e criar oportunidades de renda para a comunidade, permitindo que esses artesãos divulguem suas artes e compartilhem conhecimentos com as futuras gerações,” declara.

Ao final do projeto, os produtos confeccionados pelos alunos serão expostos e comercializados. A expectativa é que as oficinas não apenas capacitem os participantes, mas também fortaleçam a identidade cultural da região, contribuindo para um ambiente criativo e economicamente sustentável.

Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever por meio do WhatsApp: 61 9514-8224 - Rubens Aguilar.

Confira a programação das aulas:



Novembro

•01/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•04/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•05/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•06/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•07/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•08/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•09/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•14/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•18/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•19/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•20/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•21/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•22/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•23/11 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•25/11 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•26/11 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•27/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•28/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•29/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•30/11 - Feriado

Dezembro

•02/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•03/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•04/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•05/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•06/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•07/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•09/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•10/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•11/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•12/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•13/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•14/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•16/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•17/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•18/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•19/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•20/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•21/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•25/12 - Feriado

•28/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30