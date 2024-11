Chuvas fazem Santo Antônio do Descoberto decretar emergência

Tubulações pluviais foram danificadas pelas precipitações excessivas em Santo Antônio do Descoberto - (crédito: Prefeitura Santo Antônio do Descoberto)

O elevado volume de chuvas nos últimos dias em Santo Antônio do Descoberto levou o prefeito da cidade, Aleandro Caldato, a assinar um decreto de emergência. Por essa decisão, o município pode, entre outras medidas, a de pedir recursos financeiros ao governo federal para enfrentar a contingência. A decisão vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. O documento será publicado ainda nesta quarta-feira (13/11).

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) alertaram os moradores de áreas próximas a rios, córregos ou com histórico de alagamentos a saíram desses lugares e ir para locais seguros. A orientação é que se evite, também, atravessar áreas alagadas, a pé, bicicleta ou carro.

As precipitações inundaram residências e destruíram parte da infraestrutura do município. Algumas famílias tiveram 100% de suas moradias perdidas. "Em menos de uma hora, choveu o que era esperado para o mês de novembro inteiro. A chuva veio muito volumosa e trouxe grandes transtornos à cidade", informou o prefeito. "Nossa preocupação são as famílias que tiveram suas casas alagadas. O governo municipal e as secretarias estão trabalhando para minimizar os transtornos", acrescentou Caldato.

De acordo com ele, a Secretaria de Atenção social está dando assistência aos desabrigados. "Algumas famílias perderam objetos pessoais, móveis e imóveis. Estamos trabalhando para acolher a nossa população, principalmente os que foram diretamente prejudicados", declarou. "Graças a Deus, não tivemos nenhuma fatalidade ou ninguém gravemente ferido", ressaltou.