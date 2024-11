Ação social vai vacinar animais de tutores em situação de vulnerabilidade

A ONG Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC) realizará uma ação social em Brasília com o objetivo de vacinar cães e gatos de tutores em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (15/11), às 10h, no assentamento de catadores de reciclagem, no SAAN Quadra 1, Lote 280.

Haverá vacinação contra pulgas e carrapatos, além de distribuição de ração. A ação conta com o patrocínio da empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim, que fornecerá as vacinas.

A MRSC foi fundada em 2015 e trabalha para dar suporte às pessoas em situação de rua e seus animais de estimação. Além da vacinação, a ONG oferece serviços como castração, atendimento veterinário emergencial e distribuição de ração, impactando mais de 100 mil pessoas e seus pets em sete estados brasileiros.

"Nosso trabalho vai além de cuidados veterinários. Queremos dar dignidade a essas pessoas e seus companheiros de quatro patas, que muitas vezes são o único apoio emocional", afirma Eduardo Leporo, fundador da ONG.

A ONG realiza ações mensais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando com o apoio de voluntários que distribuem alimentos, kits de higiene, brinquedos, rações, petiscos, caminhas e roupinhas para os pets.

Grande parte das ações é financiada por doações e parcerias com empresas que fornecem itens essenciais. "Nosso sonho é expandir esse projeto para todo o Brasil, aumentando a rede de apoio e o número de vidas transformadas", conclui Leporo.

Serviço

Data da vacinação: 15 de novembro

Horário: 10h