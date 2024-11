Polícia Militar isola novamente casa do homem-bomba, em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal evacuou mais uma vez a casa que Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, alugou na QNN 7 conjunto D, na Ceilândia Norte. Os policiais do 4º Comando de Policiamento Regional (CPR) chegaram em duas viaturas e solicitaram a retirada dos presentes.

Após algumas horas, a rua e a casa onde Francisco alugou um quarto foram liberadas. Policiais do 4ºCPR chegaram ao local e solicitaram que a casa fosse evacuada novamente e que vizinhos e a imprensa que estava presente no lote se retirassem para uma nova perícia da Polícia Federal (PF).

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Vídeos obtidos pelo Correio também mostram fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram deslocadas para a região e interditaram a área para varredura.

Quem é

Conhecido como “Tiu França”, Francisco foi candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal (PL) no município de Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Em suas redes sociais, ele postou uma foto dentro do prédio do STF, com a legenda: “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”. Na postagem, ele mostrava uma conversa consigo mesmo no WhatsApp, afirmando estar no interior do STF.

No momento em que tentou realizar a explosão, Francisco usava uma roupa semelhante à do personagem “Coringa”, conhecido por interpretar um psicopata assassino.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.