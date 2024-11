Duas pessoas ficam feridas após carro capotar, em Brazlândia

Um acidente, na noite deste domingo (17/11), deixou duas pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um carro capotou no km 28 da BR-080, em Brazlândia.

Segundo a corporação, quando as equipes de socorro chegaram ao local, depararam-se com o veículo capotado às margens da rodovia. Duas pessoas estavam dentro do carro na hora do acidente.

O condutor, um homem de 51 anos, apresentava um edema na região frontal do crânio, além de escoriações pelo corpo. A passageira, uma mulher de 49 anos, apresentava um inchaço do lado direito da cabeça e queixava-se de dores nas regiões da coluna e clavícula direita.

Ambos estavam conscientes e orientados durante o atendimento, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles foram transportados para o Hospital de Base (IHBB). A corporação não soube informar a dinâmica do acidente.