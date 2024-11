Motociclista fica ferido após colisão com carro em Brazlândia

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após bater em um carro na noite desse domingo (17/11), na Quadra 24 da Avenida Principal de Brazlândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi socorrido consciente e orientado, mas apresentava suspeita de traumatismo craniano, cortes no rosto e sangramento pelo nariz. Devido aos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia.

O condutor do carro, um homem de 25 anos, não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas.