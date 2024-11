Emoção marca despedida de adolescente morto em Centro Olímpico

O choro tomou conta do cemitério de Santa Maria quando o caixão de Eduardo Costa Macedo, de 15 anos, foi depositado na terra. O momento marcou o fim da despedida ao adolescente, que morreu eletrocutado, ao encostar em um poste de luz no Centro Olímpico de Santa Maria. Lágrimas e palavras emocionadas deram o tom de uma cerimônia carregada de tristeza e saudade.

A mãe de Eduardo, Lene Cavalcanti, 46, foi uma das primeiras a se aproximar. De mãos trêmulas, lançou um último olhar para o caixão enquanto falava: "A mamãe te ama. Eu virei todos os dias ficar com você. Não tem nada que alivie os que eu estou sentindo agora. Meu filho vai deixar muita saudade. Eu estou chorando hoje, mas vou lutar até o fim por justiça. Eduardo não era um menino ruim. Era um jovem cheio de sonhos e, infelizmente, essa fatalidade aconteceu."

O adolescente foi enterrado com as chuteiras que usava no dia do acidente, em uma cerimônia marcada pela união dos presentes, que se apoiavam mutuamente em meio à dor. Após as despedidas, balões brancos foram soltos ao céu como um último gesto de homenagem.

O caso

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu durante uma partida de futebol no Centro Olímpico de Santa Maria, quando a bola saiu de campo. Ao tentar recuperá-la, Eduardo pulou uma cerca baixa, mas, ao retornar, encostou em um poste de luz e sofreu uma descarga elétrica.

No início, quem presenciou a cena pensou que o jovem estivesse brincando. "Ninguém deu muita atenção até que um rapaz alertou que meu filho estava recebendo um choque elétrico", contou a mãe do adolescente, com base nos relatos que recebeu.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram manobras de reanimação para estabilizá-lo, levando-o em seguida ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga. Apesar dos esforços médicos, o jovem não resistiu à parada cardíaca.