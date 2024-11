Ex-administrador do Paranoá Sérgio Damasceno morre, aos 50 anos

O ex-administrador do Paranoá Sergio Damasceno morreu, aos 50 anos, nesta terça-feira (19/11). A informação foi divulgada pela Administração Regional do Paranoá. Além de administrador, Sérgio foi profissional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e administrador do Paranoá por três anos, durante a gestão de Ibaneis Rocha. A causa da morte não foi divulgada.



Em nota, a Administração Regional do Paranoá lamentou a morte. “Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o bem-estar de nossa comunidade e pelo incansável trabalho em prol do Paranoá. Sérgio deixa um legado de dedicação e serviço a nossa região, inspirando a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao lado dele. Neste momento de dor, nós nos solidarizamos com os familiares e amigos de Sérgio, rogando a Deus que lhes conceda conforto e força. O Paranoá perde não apenas um líder, mas um verdadeiro exemplo de altruísmo e amor à cidade”, concluiu a nota



Na conta oficial do X (antigo Twitter), o governador Ibaneis Rocha lamentou a morte de Sérgio. “Serginho foi um grande amigo e sempre trabalhou com muita dedicação pela comunidade do Paranoá. Ele tinha a capacidade de mobilizar as pessoas e cuidar das demandas da cidade. Além disso, prestou um belo serviço ao Corpo de Bombeiros e ao Distrito Federal. Deixo minha solidariedade aos familiares e amigos”, disse.



