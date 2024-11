Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia da Consciência Negra

Por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20/11), o funcionamento de órgãos e alguns serviços públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) poderão sofrer alteração. Veja a lista abaixo:

COMÉRCIO



De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio DF), a maioria das empresas ligadas a sua base estão autorizadas a funcionar normalmente.



Transporte público

Ônibus:



Vão operar com o horário de domingo

Metrô



Funcionamento das 7h às 22h30. Das 19h às 22h30, haverá embarque somente na Estação Central, enquanto as demais ficarão abertas apenas para desembarque.

SEGURANÇA

PMDF:



O efetivo operacional não sofrerá alterações no feriado. Número 190.

PCDF:



Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF vão operar em regime de plantão ininterrupto.

CBMDF:



Opera ininterruptamente para atender emergências, o contato pode ser feito pelo 193.



TRÂNSITO



DER-DF:



Não haverá atendimento ao público.

Detran/DF:



Não haverá expediente administrativo na autarquia, mas os serviços de educação, fiscalização e engenharia de trânsito seguem em regime de plantão.

SAÚDE

Samu:



Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

Emergências:

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.



UBSs:

As unidades básicas de saúde ficam fechadas no feriado.

Vacinação:



Não haverá vacinação.

Caps:



Funcionam as unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III. Os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) não abrem no feriado.



Farmácias de alto custo:



Estarão fechadas no feriado.

Ambulatórios e policlínicas:

Estarão fechados no feriado.

JUSTIÇA E CIDADANIA

Unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio



Estarão fechadas. Demandas podem ser registradas no número 125.

Na Hora e do Procon:

Estarão fechadas.

DPDF:

Funcionará por meio do Núcleo de Assistência Jurídica do plantão, no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa – Praça Principal, s/nº, Bloco B, Ala A, Sala 109, térreo.

SERVIÇO SOCIAL E TRABALHO

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol, Arniqueira, Itapoã, Varjão, Samambaia Expansão, São Sebastião, Sobradinho II e Brazlândia permanecerão funcionando.



LAZER E PARQUES

Eixão do Lazer



Aberto ao público entre 6h e 18h.

Centro olímpicos e paralímpicos

Estarão fechados.

Parque da Cidade

Estará aberto normalmente, com segurança e vigilância ativas, porém a administração estará fechada.

Zoológico

Aberto normalmente, das 8h30 às 17h.

Torre de TV

O Mirante da Torre de TV funcionará normalmente, das 9h às 18h45.

Parques



O Instituto Brasília Ambiental informa que os parques ecológicos e unidades de conservação administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente na quarta-feira.