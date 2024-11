Esposa de Paquetá se pronuncia após polêmica em Salvador

Duda Fournier, esposa do jogador Lucas Paquetá, usou as redes sociais para se pronunciar, nesta terça-feira (19), após ser duramente criticada nas redes sociais. Isso porque a influenciadora foi alvo de uma polêmica após retirar joias para visitar o Pelourinho, em Salvador.

Acontece que, o motivo que fez a influenciadora guardar os pertences pessoias foi o medo de ser assaltada durante o passeio no Centro Histórico. No entanto, Duda revelou o vídeo em questão tinha sido publicado apenas no 'Close Friends' e vazou deixando a mensagem fora de contexto. "Era uma brincadeira com uma amiga, mas foi divulgada de forma distorcida", começou.

Além disso, a influenciadora explicou: "Eu queria conhecer [Salvador], eu não conhecia. Organizei com minha amiga pra gente vir e tudo mais, quando a gente chegou, várias pessoas me falaram que o lugar estava perigoso".

Em seguida, a esposa do jogador ainda continuou. "E ontem, quando a gente chegou, ele [o motorista] virou e falou para tirar os brilhos. Hoje no café da manhã eu estava brincando com a minha amiga". "Eu passeei, amei, tirei muita foto linda e fiquei todo o tempo falando que o sotaque [baiano] é lindo. esculpa se eu ofendi, realmente não foi minha intenção, quem me conhece sabe que nunca seria essa minha intenção".

Contudo, no vídeo em questão que viralizou, a influenciadora declara: 'Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha. Depois ela quer me levar no Farol da Barra. Ah gente, 'peraí', até minha aliança eu tirei, a pessoa 'tá' um pouco assustada".