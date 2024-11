Polícia prende homem suspeito de matar morador de rua em frente ao Centro POP

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (19/11), um homem suspeito de assassinar um morador de rua em frente ao Centro POP, em Taguatinga. O crime ocorreu em 9 de julho.

O suspeito de 22 anos, também morador de rua, frequentava as proximidades do Centro POP de Taguatinga. No dia do crime, discutiu com a vítima. Na briga, a vítima teria desferido um tapa no rosto do homem, por ele ter praticado um crime nas proximidades do local, atraindo a polícia.

Horas após a briga, o autor retornou e esfaqueou a vítima diversas vezes. O homicídio ocorreu nas proximidades de uma viatura policial que fazia o policiamento na região. Os PMs o perseguiram, mas ele não foi alcançado.

Policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) solicitaram à Justiça o mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi cumprido nesta terça. “Na companhia do autor estava sua companheira, de 22 anos, que era foragida em razão de mandado de prisão condenatório de 12 anos de prisão pelo crime de roubo”, afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP. A mulher ainda tentou informar outro nome, mas foi identificada e presa pelos policiais, sendo autuada também por falsa identidade.