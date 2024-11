Pixel Show começa nesta sexta (22/11) com palestras e workshops gratuitos

Conhecido como o maior evento de criatividade da América Latina, o Pixel Show chegará a Brasília nesta sexta-feira (22/11) com uma programação repleta de palestras, workshops e oficinas. A maioria das atividades serão gratuitas e ocorrerão até domingo (22/11), na Arena BRB Mané Garrincha.

Nomes de peso dos cenários nacional e internacional estão na programação de palestras do evento para falar sobre ilustração, design gráfico, efeitos visuais de cinema, mídias sociais, games e publicidade, mostrando sua diversidade de formas e tendências.

Entre eles, Jordan Soles, vice-presidente da empresa criadora de efeitos da série Game of Thrones, Orkut Buyukkokten, engenheiro de software que criou rede social que leva seu nome, Gemma O’Brien, artista conhecida por trabalhos em design tipográfico para marcas como Nike e Adobe.

Para o criador e organizador do evento, Simon Szacher, será uma oportunidade de reunir artistas, designers, gamers e criativos de diferentes áreas no coração do país, em um ambiente que celebra a arte em todas as suas formas.

“Levar o Pixel Show para Brasília é uma conquista sem precedentes, pois a cidade tem um potencial criativo enorme, com o cenário artístico e cultural em plena expansão. É o local ideal para o nosso objetivo de democratizar o acesso à economia criativa e cultural e inspirar pessoas de todas as idades a explorarem sua própria criatividade”, explica.

Workhops

Na programação de workshops, o Pixel Show apresenta experiências para meter a mão na massa em diversas áreas do mercado criativo em temas que vão desde diagramação até ilustração, passando por aquarela, graffiti, lambe-lambe, stencil, estamparia e design thinking. Entre os destaques dos workshops deste ano, a organização do evento enfatizou.

Workshop Maker com Henri Coelho, engenheiro mecatrônico e fundador da Robolivre. Neste workshop, voltado para jovens de 10 a 16 anos, os participantes aprenderão sobre a tecnologia de corte a laser e criarão seus próprios "Dino Pets" — miniaturas de dinossauros feitas em MDF e personalizadas com tintas, canetas e giz, introduzindo o público jovem ao universo da fabricação digital.

Workshop de Técnica Mista com Michel Ramalho, diretor de arte e quadrinista, com vasta experiência no meio audiovisual. Ele irá explorar o uso de diferentes materiais como aquarela, lápis de cor e giz pastel. O objetivo é criar obras fluidas por meio de processos práticos de pintura, com ou sem line art, permitindo uma finalização mais solta e orgânica.

Workshop de Tipografia e Street Art , com Alexandre Soma, designer editorial e colagista, que trará sua expertise em diagramação e projeção visual, além de experiências com design gráfico e motion.

Workshop de Origami, Marcio Okabe irá ensinar nesta oficina de origami completamente diferente. Os participantes irão aprender a fazer a Torus de Origami, uma peça interativa incrível para estimular criatividade e feita a partir de um papel retangular de 64 cm x 13 cm e marcado na cortadora laser.

Robôs, Gamers, animação e muito mais

Além de palestras e workshops, o Pixel Show contará com diversas experiências relacionadas à tecnologia, jogos, robótica, animação e animes. Confira a programação completa do festival na página oficial do evento. O Pixel Show é o mais antigo do Brasil e o maior festival de criatividade da América Latina e acontece anualmente em São Paulo, desde 2005.

Na última edição presencial, em 2019, o evento reuniu mais de 53 mil pessoas para muitainovação, networking e negócios. Além de São Paulo e Brasília, o festival já foi realizado em outras capitais como Porto Alegre, Recife e Salvador.

