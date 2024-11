Riacho Fundo recebe programa Saúde Mais Perto do Cidadão

A segunda estrutura do programa Saúde Mais Perto do Cidadão foi lançada nesta terça-feira (19/11), no Riacho Fundo. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com o deputado federal Alberto Fraga e com o Hospital São Mateus, tem o objetivo de realizar até três mil atendimentos entre os dias 20 e 29 de novembro em uma área de 1.200 metros quadrados, montada ao lado da Administração Regional do Riacho Fundo, com funcionamento das 8h às 17h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Essa nova etapa do Saúde Mais Perto do Cidadão incrementa a capacidade de atendimento e aproxima os serviços de saúde para pessoas de todas as faixas etárias. Com esse programa, ampliamos a porta de entrada e garantimos um atendimento rápido à população. Novas fases do projeto já estão a caminho”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Sol Nascente, Estrutural, Ceilândia e Santa Maria serão as próximas regiões administrativas beneficiadas ao longo dos próximos seis meses.

Leia também: Mãe denuncia agressão à filha em espaço infantil em Samambaia

Além da secretária de Saúde, o lançamento contou com a presença do deputado federal Alberto Fraga, do deputado distrital João Hermeto, do administrador regional do Riacho Fundo, Anderson Braga, e do diretor do Hospital São Mateus, Paulo Badinhani.

Atendimento especializado

Os cerca de 300 pacientes que serão atendidos a cada dia poderão contar com médicos das áreas de ginecologia, ortopedia, dermatologia, cardiologia, oftalmologia e pediatria. Nesta parceria, estão previstos 7,5 mil exames de sangue, mil de PSA (próstata), 800 de BHCG (gravidez), 3 mil ultrassonografias, 1,4 mil exames de papanicolau, 2 mil eletrocardiogramas, mil radiografias, 100 tomografias e 3 mil exames oftalmológicos. As vagas serão ofertadas tanto presencialmente quanto por marcação pela internet. Clique aqui e acesse.

“Nós estamos muito felizes de, em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, proporcionar à população um atendimento diferenciado, de qualidade”, diz o diretor do Hospital São Mateus, Paulo Badinhani. Além de providenciar todos os insumos e a estrutura com 16 consultórios climatizados, também é responsabilidade da instituição o pessoal envolvido. “Fizemos a escolha a dedo de profissionais gabaritados, altamente qualificados para atender à população”, completa o diretor.

Leia também: Lançamento de livro sobre a W3 celebra a revitalização da avenida

A expectativa é de um atendimento rápido, com o encaminhamento de imediato aos exames necessários. Além disso, tudo o que for realizado na estrutura montada pelo Hospital São Mateus será integrado aos sistemas do Sistema Único de Saúde (SUS). “Todos os resultados vão para o prontuário do paciente no SUS, ou seja, em qualquer unidade de saúde em que ele for atendido depois, vai estar tudo no prontuário”, explica o médico.

Quase 120 mil atendimentos

O Saúde Mais Perto do Cidadão é realizado por meio do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc), com contratação via recursos públicos, por meio de emendas parlamentares, sem qualquer cobrança direta dos pacientes. A iniciativa ocorre de forma integrada às ações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A primeira etapa, realizada via emenda parlamentar do deputado federal Gilvan Maximo, com a contratação do Instituto Brasileiro de Assistência à Saúde (Ibras), foi iniciada em agosto e já realizou mais de 118 mil atendimentos em Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama e São Sebastião. Ainda estão previstas edições no Paranoá, Itapoã, Brazlândia, Planaltina, Arapoanga e Sobradinho II.

*Com informações da SES-DF