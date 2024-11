Dia da Consciência Negra entra para o calendário de festividades do DF

O Dia da Consciência Negra, celebrado neste 20 de novembro, entrou oficialmente para o calendário de festividades do Distrito Federal. A novidade foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) durante um dos eventos que comemora a data, na Torre de TV.

Desde segunda-feira (18/11), o ponto turístico tem sido espaço de um grande festival dedicado à cultura afro-brasileira, que conta com shows, gastronomia, moda e palestras. Os eventos gratuitos ocorrem até esta quarta.

"É uma data muito importante para todos nós. O Brasil é um país de negros e de pessoas que têm essa origem. Precisamos lembrar dessa trajetória de luta e trabalho, e nada melhor do que uma comemoração como essa", afirmou o chefe do Executivo local. Segundo ele, a festividade visa celebrar avanços, mas também conscientizar a população contra o racismo. "Temos orgulho de dizer que estamos fazendo a maior celebração do Dia da Consciência Negra do Brasil", destacou.

Link canal WPP:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta para a criação do decreto partiu do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil/PB), líder da Bancada Negra na Câmara dos Deputados, que se reuniu com Ibaneis no início do mês para tratar das celebrações referentes ao 20 de novembro. "O que está sendo feito aqui é extraordinário. Colocaram o espaço Semente Dandara, somente para crianças, o da ancestralidade, para contar a história da negritude nacional, o da gastronomia, para mostrar a importância que o negro tem na comida brasileira. Saímos com o coração cheio de alegria e entusiasmo", comemorou.

Cláudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec/DF) ressaltou que a festa vai além da celebrações artísticas. "Debatemos a força e a luta do povo negro brasileiro". De acordo com o chefe da pasta, pessoas de vários Estados já passaram pelo festival. "Brasília saiu na frente nas comemorações da data", disse. Além disso, Abrantes acrescentou que, até o fim do ano, ocorrerão mais de 200 eventos culturais no DF.

Festa em grande estilo



O festival Consciência Negra 2024 é promovido pelas secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus/DF) e de Cultura e Economia Criativa (Secec/DF), com apoio da Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (Aecec), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Ministério do Turismo. O investimento total é de R$ 6 milhões.

A festa reúne shows de artistas como Ellen Oléria, Marcelo Falcão, Nação Zumbi, Dhi Ribeiro, Seu Jorge, Olodum e Vanessa da Mata. A programação também inclui palestras de personalidades renomadas, como o rapper MV Bill, uma feira de moda afro, com peças de estilistas e artesãos afro-brasileiros, e uma feira gastronômica, com pratos e doces típicos preparados por comunidades quilombolas.

Para as crianças, o evento tem peças teatrais, contação de histórias, brinquedos infláveis e aulas de capoeira e hip-hop. As escolas públicas do DF também participarão com oficinas de dança e atividades culturais.

Programação

20 de novembro (quarta-feira – Dia da Consciência Negra)

10h às 23h – Visitação aberta

10h às 12h – Encontro de B-Boys

12h30 às 13h15 – Cirurgia Moral

13h30 às 14h – DJ Odara

14h às 15h – Francisco Pessanha

15h às 15h45 – Tropa de Elite

16h às 17h – Roda de capoeira

17h às 17h45 – Show Marvin

18h às 19h – Olodum

19h30 às 20h30 – Vanessa da Mata

21h – Tribo da Periferia