Penúltimo saidão de 2024 libera 1.855 presos no DF

O penúltimo saidão de 2024 liberou, na manhã desta quinta-feira (21/11), 1.855 presos do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e da Penitenciária Feminina do DF (PFDF). Devido à saída temporária, o trânsito na capital foi alterado entre 6h e 7h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Do total dos detentos liberados, 57 são mulheres. Os custodiados devem se apresentar à respectiva unidade prisional até às 10h de segunda-feira (25/11). Em caso de descumprimento, o preso será dado como foragido e poderá ter o regime regredido.

Leia também: Homem invade colégio no Recanto das Emas e agride esposa e funcionários

Trânsito

A partir das 6h, houve interrupções momentâneas e controladas na rodovia DF 001, Estrada Parque Contorno, entre o balão do Complexo Penitenciário da Papuda e o novo viaduto do Jardim Botânico, o comboio seguirá no sentido Plano Piloto–Papuda, na contramão da via.

A Polícia Penal do DF reforça que qualquer pessoa com informações que possam levar à prisão de foragidos ou custodiados que descumpram as regras de saídas temporárias do sistema penal pode entrar em contato pelo disque-denúncia da PPDF, por meio do telefone ou WhatsApp no número (61) 99666-6000. O anonimato é garantido.

Leia também: Mais de mil vagas são oferecidas nas agências do trabalhador nesta quinta (21)