Grito da Pesca Artesanal no DF muda trânsito no Eixo Monumental; veja

Na manhã desta quinta-feira (21/11), o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP) realiza o 13º Grito da Pesca Artesanal no Eixo Monumental. A mobilização se concentrou no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, passa pela Estação Rodoviária de Brasília e deve seguir até o Ministério das Mulheres. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que está acompanhando a marcha, o trânsito no local está lento, porém fluindo. Nenhuma faixa está interditada.



O Grito da Pesca Artesanal visa unir forças em defesa dos direitos das comunidades e da proteção dos ecossistemas. Na pauta central, o MPP pretende discutir com órgãos governamentais e organizações parceiras as violações de direitos no acesso ao Registro Geral de Pesca (RGP) e aos direitos previdenciários.

Além disso, também demandam a regularização das comunidades tradicionais pesqueiras e os impactos das mudanças climáticas nas comunidades pesqueiras. A mobilização reúne mais de 800 pescadores e pescadoras artesanais de 18 estados do país e tem como tema principal “Por justiça climática, soberania alimentar e políticas públicas para a pesca artesanal: pescadores e pescadoras na luta!”.

A manifestação começou na quarta-feira (20), quando reuniu cerca de mil pessoas no Minas Tênis Clube, e dever terminar na sexta (22).

Delegação internacional

Também participa do 13º Grito da Pesca Artesanal a delegação internacional do Fórum Mundial de Povos Pescadores (WFFP), que está em Brasília desde o dia 12 de novembro reunidos na 8ª Assembleia da organização.

A atividade reúne povos pesqueiros de 40 países em defesa dos direitos das comunidades pesqueiras e do meio ambiente, incluindo o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP-Brasil).

Em declaração ao G20, os participantes denunciam a devastação ambiental causada por grandes corporações e exigem reparações urgentes, além do fim das "falsas soluções" que agravam a crise climática.