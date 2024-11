Qual o dia certo para montar a árvore de Natal?

Com as festas de fim de ano se aproximando, muitos sentem a presença do espírito natalino no ar. As ruas e comércios estão organizados e cheios de luzes. Se você também ama o Natal, é essencial que já comece a se programar o quanto antes para arrasar nas decorações. Pode parecer bobo, mas existe uma tradição que estipula um dia certo para montar a árvore de Natal.

A árvore é uma das decorações mais simbólicas deste feriado e, de acordo com a tradição cristã, tem um dia específico para ser montada: o primeiro domingo do Advento, período de quatro semanas antes do Natal e que representa a preparação para o nascimento de Jesus. De acordo com este calendário, neste ano, a árvore deve ser montada em 1º de dezembro.

Leia também: Tom Brady assume falha criação dos filhos com Gisele Bündchen



Após os períodos de celebração, a religião também institui uma data para desmontar a árvore, esta não varia. No cristianismo, a árvore e as decorações devem ser removidas no Dia de Reis, que é em 6 de janeiro. Foi neste dia que os reis magos entregaram os presentes ao menino Jesus.

Embora esta tradição religiosa seja costume para muitas famílias, é importante ressaltar que cada pessoa tem tradições e crenças próprias, e o principal é se divertir e aproveitar o processo para passar um tempo com as pessoas que você ama. Boas festas!

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca