DF terá chuva em áreas isoladas e rajadas de vento nesta terça-feira (26/11)

Os moradores do Distrito Federal devem estar preparados para um dia típico da temporada de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão aponta para temperaturas estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 95%, pela manhã, e 55% à tarde.

O dia será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os ventos sopram para nordeste durante todo o dia, com intensidade fraca a moderada e rajadas pela tarde.

As chuvas de novembro superaram as expectativas. Enquanto a média histórica para o mês é de 253,1mm, algumas regiões registraram volumes bem superiores. Brazlândia, por exemplo, atingiu 423,6mm, quase o dobro do esperado. Gama e o sudoeste também apresentaram valores expressivos, com 375,4mm e 286,6mm, respectivamente. Águas Emendadas, com 231,4mm, e Paranoá, com 202,8mm, estão quase alcançando a média mensal.

“O tempo continua bastante variável. Temos observado que as chuvas se concentram em alguns períodos específicos e em determinadas regiões. Essa característica é típica das estações da primavera e do verão, onde a instabilidade atmosférica é maior. O calor e a umidade acumulados durante o dia favorecem a formação de nuvens de chuva, principalmente no período da tarde e noite”, explicou Dayse Moraes, do Inmet.

Alerta de Chuvas



O Inmet mantém ativo o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas. Em vigor desde ontem (25/11), o alerta segue até às 10h desta terça-feira (26/11). Nesse nível, estão previstas chuvas com volume de até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos que podem chegar a 60 km/h. Apesar disso, o risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas seja considerado baixo

O Instituto, no entanto, recomenda que, em caso de temporais, a população tome algumas precauções. É preciso evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias; e desconectar aparelhos eletrônicos da tomada para prevenir danos. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).