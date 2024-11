"Fazer valer a integralidade da segurança pública", diz Sandro Avelar

Presente na abertura da 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal (CONFEDISP), o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar, destacou que a capital é a primeira no país a organizar uma grande conferência com a participação da sociedade civil por meio de organizações que a represente.

O chefe da pasta lembrou que o Artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. “Por isso a importância da sociedade participar do planejamento e da forma de pensar a segurança pública, ao lado das forças de segurança, que também fazem parte deste processo, com muito engajamento e integração”, declarou.

“É uma forma de fazer valer o princípio da integralidade da segurança pública que, aqui em Brasília, a gente vem defendendo com muita veemência, pois é um mandamento constitucional. O grande diferencial do que estamos fazendo aqui hoje é a efetiva participação da sociedade civil”, apontou Sandro Avelar.

A CONFEDISP começou hoje e vai até a próxima quinta-feira (28/11) (foto: Letícia Guedes/CB)

O evento

A CONFEDISP começou nesta terça-feira (26/11) e vai até a próxima quinta-feira (28/11). Ao longo desses três dias, especialistas da área de segurança pública, representantes da sociedade civil, de entidades de classe e do poder público debatem diversos temas relacionados à segurança pública na capital do país.

A programação, que varia entre os três dias, conta com palestras sobre segurança integral e integralidade, acerca do Plano Distrital de Segurança Pública no contexto da Confedisp e promove, também, palestras aos delegados que atuam no DF, entre outros.