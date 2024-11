Celina Leão anuncia investimentos e projetos para transporte público no DF

A vice-governadora Celina Leão (Progressistas) está em viagem à China, acompanhada da equipe da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob), para discutir e definir estratégias relacionadas ao transporte público da capital do país. Em entrevista exclusiva ao Correio, Celina revelou as principais pautas tratadas durante a visita.

Segundo a vice-governadora, foi autorizada a compra imediata de 15 novos trens para o metrô do Distrito Federal, o que representa um avanço significativo na modernização do sistema e na melhoria do atendimento à população. "Além disso, temos duas expansões em andamento no DF: a de Samambaia, que já foi licitada e tem uma empresa vencedora, e a de Ceilândia, que se encontra em fase de licitação", explicou Celina.

A parlamentar também destacou os estudos para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em áreas estratégicas, como as avenidas W3 Norte, W3 Sul e o Aeroporto Internacional de Brasília. “Estamos avaliando novas tecnologias e analisando a viabilidade de um trem de passageiros entre Luziânia e Brasília, um projeto urbano que visa conectar ainda mais a região. Outro ponto importante é a ampliação do metrô, com uma nova linha ligando Brasília a Santa Maria”, acrescentou.



Celina enfatizou que muitos desses projetos dependem de recursos significativos, motivo pelo qual a missão inclui conversas com potenciais parceiros estratégicos. "Ontem, por exemplo, tivemos uma reunião com o Banco Chinês, que oferece financiamento atrelado à participação de empresas chinesas nas obras. Isso nos dá condições de viabilizar projetos estruturantes com investimentos estimados entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, dependendo da complexidade de cada obra."

A vice-governadora reafirmou o compromisso da equipe em buscar melhorias concretas para a mobilidade urbana do Distrito Federal. "Seguiremos atualizando a população sobre os avanços. Essas iniciativas são essenciais para o futuro da nossa cidade, e continuaremos empenhados em torná-las realidade", concluiu.