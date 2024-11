Inscrições para castração gratuita de cães e gatos abrem nesta quarta

As inscrições para castração gratuita de cães e gatos serão abertas nesta quarta-feira (27/11) e na quinta-feira (28/11) por meio do site Agenda-DF. A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF) anunciou que serão disponibilizadas 588 vagas e as castrações são feitas nas seguintes clínicas: Coração Peludinho (Gama), Clínica Dr. Juzo (Samambaia) e Clínica Pet Adote (Paranoá).

É importante ressaltar que as inscrições de quarta-feira (27/11) são reservadas para gatos (9h) e gatas (14h), e a quinta-feira (28/11) é exclusiva para cachorros (9h) e cadelas (14h).

Como agendar a castração:

2. Registrar-se no sistema Participa-DF;

3. Acessar o site www.agenda.df.gov.br e clicar no ícone da Sepan;

4. Escolher uma clínica conveniada;

5. Selecionar data e hora;

6. Confirmar o agendamento, clicando em ‘Agendar’;

7. Verificar as informações e baixar o comprovante de agendamento.