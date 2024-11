Moradores contam o prejuízo após as chuvas no Sol Nascente

Três dias depois das fortes chuvas que atingiram o Sol Nascente, no último fim de semana, moradores da região ainda contabilizam os prejuízos causados. A reportagem encontrou, na Chácara 128, Evandro Rocha, 45 anos, dono de um lote onde estão construídas pelo menos duas casas. Ele calculou, por alto, um prejuízo de mais de R$ 30 mil com a destruição causada pelas águas. "A gente fica abalado. Até porque nunca tinha acontecido isso aqui. Tenho esse terreno há 20 anos e foi a primeira vez que entrou água dessa forma", comentou. Ontem à tarde, um engenheiro e um mestre de obras da administração regional visitaram o lote de Evandro e ficou acertado que, hoje, uma equipe irá até o local para fazer uma contenção que vai evitar que a água desça pela rua. "Depois, vão fazer dois pontos de boca de lobo", comentou.

O inquilino mais afetado foi o instalador de telecomunicações Adilson Peixoto Junior, 40. Ele morava em uma das casas atingidas há sete anos e, após o ocorrido, decidiu deixar o local. "Estava assistindo TV na hora e, quando olhei para fora, percebi que o nível da água estava subindo", relatou ao Correio. "Saí para abrir os bueiros que existem no lote, mas a água subiu rápido, acho que uns 40cm", acrescentou.

Naquele momento, segundo Junior, o portão do lote caiu com a força da água, fazendo com que inundasse todo o terreno. "Meu carro foi arrastado e quebrou o vidro da frente da casa", disse. "Senti um misto de impotência e desespero. Foi algo que não dava para acreditar, que só tinha visto na televisão", descreveu o instalador, que agora está morando de favor na casa de uma prima, em Taguatinga. "Ainda não sei o que vou fazer. Estou só tentando seguir com a vida", desabafou.

Mapeamento

Ao Correio, o secretário de Governo, José Humberto Pires, pontuou que a chuva foi muito forte e causou grandes transtornos. "Escalamos equipes que estão trabalhando, desde a segunda-feira, em quatro segmentos: limpeza, reconstrução asfáltica, abertura de bocas de lobo e acolhimento", detalhou. De acordo com o gestor, até agora, foram mapeadas 29 casas atingidas pelas enchentes.

"Dessas, identificamos 10 casas condenadas e vamos dar R$ 1.416 de auxílio (mensal) para os moradores. No caso das outras 19 casas, oferecemos um auxílio de R$ 816. Eles serão pagos durante seis meses e, no caso dos que tiveram que sair de casa, ele pode ser estendido por mais seis meses", explicou. "Os que estavam nos imóveis mais atingidos foram inscritos num programa habitacional da Codhab e serão contemplados com uma nova casa até abril", garantiu.

José Humberto Pires também ressaltou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a execução de uma obra de drenagem entre a Fundação Bradesco e a Elmo Serejo. "Ela deve ser iniciada após o período de chuvas, pois é um serviço grande", afirmou.

Providências

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) do Ministério Público do DF (MPDFT) solicitou informações à Secretaria de Obras (SODF) sobre quais providências estão sendo tomadas para melhorar o manejo de águas pluviais na região, dando um prazo de 15 dias para que a pasta se manifeste.

No ofício, a procuradoria destacou a gravidade da situação, que resultou em casas inundadas, interdições e diversos prejuízos para a população do Sol Nascente. O documento ressaltou que, considerando a extensão territorial e a densidade populacional do Distrito Federal, algumas áreas exigem "atenção especial", além de classificar como "imprescindível" a definição de políticas públicas claras.

A Secretaria de Obras deve apresentar ao Ministério Público, no prazo estipulado, um relatório detalhado sobre: o atual sistema de drenagem do Sol Nascente; as medidas emergenciais adotadas após as chuvas do final de semana; e um plano de ação de médio e longo prazo para melhorar a infraestrutura de drenagem na região. A PDDC também solicitou um levantamento das políticas preventivas de drenagem implementadas atualmente e as projeções de investimentos futuros para prevenir novos desastres climáticos.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras informou que prestará todas as informações solicitadas pelo MPDFT, dentro do prazo estipulado. A pasta ressaltou ainda que ações emergenciais para mitigar os impactos das chuvas e melhorar o manejo de águas pluviais nas regiões de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol estão sendo realizadas. "Equipes da Novacap desobstruíram bocas de lobo nas vias P1 e P2, em Ceilândia, enquanto, no Sol Nascente, foram realizados serviços de recuperação de pavimento na Chácara 126 (trecho 2), Chácara 73 e na Avenida do Trem Bão (trecho 3)", detalhou a nota.





Mais água

Para hoje, de acordo com a Climatempo, a possibilidade de chuva está na casa dos 90%. Ela pode atingir um volume de 20 mm e deve cair, principalmente, à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 19ºC e 27ºC, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar entre 96% e 69%, nas horas mais quentes do dia.