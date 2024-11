Bandidos invadem casa em Vicente Pires, amarram e roubam moradores

Uma casa na Chácara 121 de Vicente Pires foi invadida na madrugada dessa segunda-feira (25/11) por dois homens, que agrediram e assaltaram os moradores. Os criminosos teriam pulado o muro do condomínio e entrado em um domicílio, onde amarraram o proprietário do local e seu sobrinho com um fio de linha telefônica e levaram itens de valor. Com ajuda de vizinhos, os homens acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ao chegar no local do crime, a equipe da PMDF encontrou as vítimas, que demonstraram nervosismo pelo ocorrido. O homem teria alegado aos policiais que criminosos invadiram a casa, ameaçando-o e a seu sobrinho com uma faca antes de os amarrarem. Os dois indivíduos teriam subtraído dois celulares, objetos da residência e o veículo Volkswagen Nivus do proprietário.

Imagens de câmeras de segurança mostram os foragidos fugindo no carro roubado, derrubando o portão do condomínio no processo. A equipe policial tentou rastrear os celulares e o veículo, mas não obteve êxito. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia.

*Com informações da PMDF