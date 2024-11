DF tem nebulosidade com chuva fraca e contínua nesta quarta-feira

A chuva apareceu logo cedo em algumas regiões do Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (27/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o período matutino seja marcado por chuvas fracas e contínuas na capital. Ao longo da tarde, porém, as temperaturas devem subir, sem previsão para mais queda d'água. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 19°C, na região do Plano Piloto. À tarde, a máxima deve chegar a 30°C.

Ao longo do mês de novembro a umidade deixou de ser um problema aos moradores do quadradinho. Nesta quarta, os registros continuarão alto variando entre 95% e 40%. Até o fechamento desta matéria, o Inmet informou que não havia previsão de emissão de nenhum alerta ao longo do dia.

Sem fortes chuvas, os ventos devem se apresentar em velocidades que variam de fraca a moderada. No restante da semana, as temperaturas devem subir, a nebulosidade aumentar e os registros de chuvas diminuírem, segundo o instituto.