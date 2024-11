Traficante é preso com submetralhadora e plantação de maconha 

Traficante de Santa Maria é preso com submetralhadora e plantação de maconha - (crédito: PMDF)

Um traficante do Distrito Federal foi preso em posse de uma submetralhadora 9mm no Residencial Santos Dumont, em Santa Maria. A prisão foi efetuada por policiais militares do GTOP 46 na tarde desta quarta-feira (27/11).

Leonardo Alves Dantas era tido como uma pessoa “suspeita” por vizinhos. Na comunidade, fazia questão de andar armado na tentativa de intimidar moradores da região. A Polícia Militar junto à orientação do serviço de inteligência foram ao endereço do traficante.

Além da arma, Leonardo guardava em casa um supressor de ruído, dois carregadores, 34 munições, nove cartuchos deflagrados e dois vasos de plantação de maconha. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia.