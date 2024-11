Correio promove debate sobre educação e emprego na quarta-feira (4/12)

Com o intuito de discutir como a educação pode ser uma ferramenta que fomenta o conhecimento e molda o destino de indivíduos e sociedade, o Correio Braziliense promove, na próxima quarta-feira, o CB Fórum, com o tema Emprego, Renda e Cidadania: a Educação Como Ferramenta de Oportunidade. O evento começa as 14h30, no auditório do jornal, e tem a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). A relevância da profissionalização no mercado de trabalho será um dos principais destaques. Os assuntos serão debatidos em dois painéis.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, destacou que a falta de acesso à educação de qualidade e a desatualização dos currículos em relação às necessidades do mercado são desafios para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. "Hoje em dia, é fundamental garantir que todos tenham acesso a uma formação prática e voltada para as demandas reais do mercado, além de fortalecer a parceria entre instituições de ensino e empresas para que a formação seja realmente alinhada às necessidades do setor produtivo", pontuou.

José Aparecido informou que, além da formação técnica profissionalizante, é essencial preparar os jovens para enfrentar os desafios e as mudanças constantes do mercado. Dessa forma, aumentam as chances de empregabilidade, desenvolvimento de carreira e adaptando-os às novas tecnologias e tendências do setor. "Em um mundo cada vez mais competitivo, investir na educação é um investimento no futuro dos nossos jovens e no fortalecimento da economia como um todo", relatou.

Para facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho, o presidente da Fecomércio indica uma preparação de forma estratégica e contínua, além do investimento em qualificação técnica e profissionalizante. "Cursos técnicos oferecem uma formação prática e focada, que aumenta significativamente a empregabilidade. Além disso, é fundamental desenvolver habilidades interpessoais, como comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade e liderança. Essas competências são cada vez mais valorizadas pelas empresas."

Painéis

Nos dois painéis do evento serão abordados temas sobre a importância da inovação no mercado e os desdobramentos do futuro dentro das áreas de profissionalização. As jornalistas Ana Maria Campos, editora de Política Local e titular da coluna Eixo Capital, e Adriana Bernardes, coordenadora da editoria de Cidades do Correio Braziliense vão mediar os debates. Os temas serão: "Economia em expansão: o mercado de trabalho e as demandas da sociedade" e "Próximos passos: o futuro na profissionalização".

Na avaliação do diretor-regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a iniciativa traz uma reflexão conjunta de atores da sociedade civil e do governo sobre a importância da educação na geração de oportunidades de emprego e no aumento da renda. "O objetivo é um só, que o país e o DF possam se desenvolver com o crescimento econômico e social, e que a gente gere mais oportunidades de mão de obra para as empresas. Dessa forma, elas vão crescer e vão surgir mais vagas para as pessoas trabalharem", afirmou.

Essa será a segunda edição do CB Fórum em parceria com o Senac-DF. "Neste debate, vamos discutir quais são os caminhos e por onde a economia vai crescer. Além das ofertas de custos que devemos ter para que Brasília continue nessa ascensão do ponto de vista de renda e de emprego", disse Victor Corrêa, que destacou o programa Jovem Aprendiz como uma das principais iniciativas do Senac. "O grau de empregabilidade após a formatação do curso é de 80%. Uma segunda intervenção muito importante que a gente tem feito é a qualificação de jovens regularmente matriculados no ensino médio da rede pública de ensino", relatou.

De acordo Victor Corrêa, atualmente, o DF conta com 3,2 mil alunos no ensino técnico e, no próximo ano, serão mais de 5 mil. "As pesquisas indicam que o ensino técnico é tão importante e tem sido um diferencial no mercado, com uma renda 30% maior e com 10% a mais de chances de emprego em relação àqueles formados somente no ensino médio", finalizou.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

