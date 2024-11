Viaduto do Riacho fundo é inaugurado; Ibaneis anuncia mais projetos para a região

O complexo viário deputado César Lacerda, no Riacho Fundo I, foi inaugurado nesta sexta-feira (29/11), pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Para a construção do viaduto, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), foram investidos cerca de R$ 30 milhões e gerados cerca de 150 empregos. Durante a inauguração, Ibaneis Rocha ressaltou a importância da construção não apenas para a região, mas também para outras localidades como Arniqueiras, Águas Claras e outras áreas ligadas à BR-060.

O chefe do executivo destacou o impacto da obra na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. “Hoje é um dia de muita alegria. Esse viaduto do Riacho Fundo I era o maior pedido da comunidade. Foi uma obra um pouco mais ampla e mais demorada por conta da movimentação dessa pista. É uma entrega que a população esperava há mais de 25 anos ou pelo menos desde a construção da cidade”, afirmou o governador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de Ibaneis Rocha, o evento contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o secretário de Obras, Valter Casimiro; o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior; e o administrador regional do Riacho Fundo I, Anderson Júnior, que agradeceram à equipe responsável pela execução da obra. “Dia de entrega é dia de alegria e de reconhecimento. Quando todos se juntam, só poderia acontecer isso. Uma bela obra que vai melhorar a vida de pelo menos 80 mil pessoas”, disse Fauzi.

O administrador do Riacho Fundo I, Anderson Junio Siqueira Braga, comemorou a entrega, que visa reduzir, significativamente, os congestionamentos e facilitar o acesso ao transporte público. “Nós ganhamos um presente de Natal. Essa não é só uma obra de mobilidade, mas também de dignidade para todos do Riacho Fundo”, concluiu.

Homenagem

O complexo foi batizado com o nome do ex-deputado distrital César Trajano de Lacerda, com o objetivo de homenagear o político, que morreu aos 89 anos, em abril deste ano. Mauro Lacerda, neto do homenageado, expressou emoção ao ver o nome de seu avô eternizado na obra. “É uma grande honra para nossa família. Meu avô contribuiu muito para o crescimento de Brasília e, em especial, para esta região”, disse.

Iniciada em novembro de 2021, a construção foi realizada pelo Consórcio Viaduto do Riacho Fundo. Foram instalados gradis de metal visando impedir travessias perigosas, principalmente nos pontos com passarelas, para garantir a segurança dos pedestres da região. As estruturas metálicas foram instaladas em locais estratégicos, na altura do Riacho Fundo, próximo ao viaduto, no trecho após a rotatória, no sentido Plano Piloto, após o balão, no sentido Samambaia, e na altura do Núcleo Bandeirante, logo abaixo da passarela.

Segundo o governador Ibaneis, essas melhorias refletem o compromisso de sua gestão com a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. “Eu posso garantir isso para vocês, que gastei muito da minha inteligência e saúde à disposição da população do DF. Merecemos agora um trabalho de união de toda a população pela cidade”, declarou.

Novas medidas

Além da entrega do viaduto, o governador anunciou novos projetos de infraestrutura para a região. Entre eles, a concretagem da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), obra, segundo ele, licitada em R$ 100 milhões, para substituir o asfalto atual por concreto, assim como na Estrutural, trazendo maior durabilidade e reduzindo os custos de manutenção. A construção vai se iniciar na Candangolândia e irá até Samambaia.

Na ocasião, Ibaneis também afirmou que vai construir um novo restaurante comunitário no Riacho Fundo I, atendendo a um pedido feito por um morador durante a entrega do viaduto. Segundo Ibaneis, os recursos estão garantidos e o objetivo é concluir ainda em sua gestão, que se encerra em 2026.