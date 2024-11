Detran-DF inicia operações de trânsito para o fim de ano

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) iniciou a Operação Boas Festas de 2024 com uma blitz em Águas Claras. A ação foi realizada na noite de quinta-feira (28/11), entre as 21h30 e as 23h30 e teve como principal objetivo promover a segurança das vias e intensificar a fiscalização para prevenir infrações de trânsito durante o período de festas de fim de ano.

Durante a operação, 220 abordagens e 220 testes de etilômetro foram realizados. Os agentes abordaram quatro condutores sem habilitação, oito motocicletas com alterações no escapamento e registraram 10 outras infrações por motivos diversos. Cinco veículos foram removidos para o depósito.

A operação contou com 14 agentes de trânsito, sete viaturas do Detran, apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com uma viatura e uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), além de dois guinchos do departamento.

Operação Boas Festas

O principal foco da operação é combater a direção sob influência de álcool, uma vez que essa prática tende a aumentar durante o período festivo do fim de ano.

Até 5 de fevereiro, 1,3 mil ações de fiscalização estão previstas para acontecer. Desse número, 80 são do tipo blitz, 370 de patrulhamento ostensivo com abordagens e 850 pontos de demonstração. Os agentes do Detran-DF trabalham de forma preventiva, realizando blitzes diurnas e noturnas em todas as regiões administrativas do DF.

As operações serão realizadas em locais com maior consumo de bebidas alcoólicas e grande movimentação de pessoas, como em bares, clubes, boates, eventos festivos, shoppings, entre outros.

Os dias e os horários também são definidos com base nos registros de flagrantes de alcoolemia e de sinistros de trânsito, visando evitar essas ocorrências.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho