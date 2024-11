Moraes autoriza Anderson Torres a comparecer ao enterro da mãe em Brasília

Apesar da autorização, o ministro destacou que o ex-secretário deve continuar cumprindo as demais medidas cautelares impostas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, a comparecer ao velório e enterro da mãe, Amélia Gomes da Silva Torres, que morreu na madrugada desta sexta-feira (29/11).

Na decisão assinada nesta tarde, Moraes determinou que Torres poderá permanecer no cemitério pelo período estritamente necessário para a cerimônia, que ocorrerá na tarde deste sábado (30/11), no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Apesar da autorização, o ministro destacou que o ex-secretário deve continuar cumprindo as demais medidas cautelares impostas.

Amélia Torres, de 70 anos, estava internada em um hospital particular do Lago Sul, onde tratava um câncer. Recentemente, Moraes havia flexibilizado as medidas cautelares para que Torres pudesse acompanhar o tratamento da mãe durante o período noturno, conforme solicitado pela defesa.

À época, os advogados argumentaram que o pai de Torres, de 73 anos, não tinha condições de cuidar da esposa sozinho devido à idade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Indiciamento

Anderson Torres está entre os 37 indiciados da Polícia Federal por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

A conclusão do inquérito aponta uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após derrota na eleição de 2022.