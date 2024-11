Energia da final da Libertadores contagia Brasília

A energia da final da Libertadores tomou conta de toda a capital do país neste sábado (30/11). O momento foi marcado pelo aguardado confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, realizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina.



Os torcedores vibravam e cantavam em um único som os hinos de suas equipes, com uma expectativa a mil para levar a grande taça para casa. De todos os cantos da cidade, era possível ouvir os fogos de artifício celebrando a paixão pelo futebol. Ao final, a alegria botafoguense saiu triunfante, após conquista inédita da Libertadores com placar de 3x1 sobre o Galo.

Final da Libertadores anima torcedores na capital

Taiane Ximenes foi assistir ao jogo com o pai, José Albino. Ela conta que nasceu em 1995, quando o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro, e, se fosse menino, seu nome seria Túlio, em homenagem ao ídolo Túlio Maravilha. “O coração está a mil, estamos com boas expectativas para conquistar o título e ser campeões brasileiros este ano”, diz Taiane, otimista.



Renata Fagundes, 47 anos, torcedora do Galo, estava acompanhada do marido, Douglas Edimilson, 36, que é fanático pelo time mineiro. "Ele chegou aqui 4 horas antes para assistir ao jogo, de tanta ansiedade que estava. E eu estou aqui para dar apoio ao maridão", conta Renata com sorriso no rosto.