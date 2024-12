Crônica da cidade: Em busca da felicidade

Congresso da Felicidade no Museu da República - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A busca por dias melhores toma conta da nossa existência. Estamos sempre atrás de experiências mais revigorantes, de sucesso e novos desafios no trabalho, de paixões renovadas, de tempo para fazer as coisas mais triviais.

Na maior parte das vezes não alcançamos nem metade dos desejos que nas nossas mentes e corações nos fariam mais felizes. Quase tudo vira sonho inalcançável. O assunto já foi tema de pesquisas, de poemas e de canções. "Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia"... Quem nunca dançou ao ritmo da música de Seu Jorge?

O termo é tão essencial que já foi criada até maneira de medi-lo oficialmente. O índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) foi criado no Butão, nos anos 1970, em contraposição ao Produto Interno Bruto (PIB), conjunto das riquezas de um país, usado por economistas para medir o sucesso econômico de um país.

Ora, se todos acordam pela manhã, de uma forma ou de outra, pensando em como ser felizes, ou que ações ou conquistas diárias lhe permitem alcançar esse objetivo, por que não medir a riqueza de um país baseado no nível de felicidade acumulado, e não apenas no de riqueza? Certo está o povo do Butão.

Assim, para além do dinheiro, a felicidade interna bruta considera também aspectos como educação, inclusão social, promoção de valores culturais, desenvolvimento sustentável, tempo livre e de lazer para os cidadãos e igualdade de gênero.

Com sua vocação para o ineditismo e a promoção da qualidade de vida que seus moradores e pioneiros defendem de maneira árdua, Brasília até sediou este ano o 1º Congresso da Felicidade de Brasília, no Museu Nacional da República e por iniciativa da professora e doutora Cosete Ramos, presidente da AmaBrasília e do Movimento Brasília Capital da Felicidade. Palestras, show e mesas-redondas fizeram a felicidade dos participantes e trouxeram à tona essa importante reflexão.

A busca pela felicidade nos une, mas não pode nos cegar para tudo o que de mais simples pode nos fazer felizes, dos pequenos gestos, passando pelas belas canções, pelos momentos de orações e os sorrisos que capturamos e distribuímos por aí.