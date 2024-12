Morre Mara Abadia Kobelus, ex-funcionária do GDF e Ministério da Saúde

Morreu, neste domingo (1/12), em São Paulo, Mara Abadia de Souza Kobelus, no Instituto do Coração (Incor). Mara trabalhou no Governo do Distrito Federal (GDF) e também atuou no Ministério da Saúde (MS). Mara fez 60 anos em 15 de agosto passado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Homem invade casa e mata idoso; Bope tenta negociação

Mara nasceu em Luziânia (GO), mas vivia em Brasília. Havia iniciado, recentemente, uma segunda graduação — estava cursando direito no Centro Universitário UDF. A notícia da morte foi divulgada pela família de Mara, que informou, também, que providenciam o traslado do corpo para Brasília.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, lamentou a morte de Mara. "Gratidão é minha síntese para registrar o que a querida Mara, amiga e parceira de trabalho de 30 anos representou para mim e para todos( as) que com ela conviveram. Sua maneira sempre colaborativa e sua alegria contagiante nos deixa um extraordinário legado!! Descanse em paz amiga!!", afirmou.

Auri Paiva trabalhou por 13 anos ao lado de Mara. O que antes era uma relação de trabalho tornou-se uma amizade. Ao Correio, descreveu a amiga, como uma mulher incrível. “ Mara é um misto de emoções, melhor amiga, companheira, filha amorosa, mãe dedicada, vovó apaixonada, feliz, amava uma festa e não interessava onde, só interessava estar em companhia dos amigos”, disse.

Auri acrescenta que vai ficar uma saudade e a gratidão a Deus por ter cruzado os caminhos das duas. “Ela vai viver em mim para sempre. Vai ser sempre a saudade feliz e as muitas gargalhadas que demos”, emocionou-se.