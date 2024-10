Diego Sorgatto é reeleito prefeito de Luziânia

O candidato Diego Sorgatto (União Brasil) venceu as eleições à prefeitura de Luziânia (GO), que faz parte da região metropolitana do Distrito Federal, com 75,32% dos votos. No segundo lugar ficou Waltinho (PL), com 13,37% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

À reportagem, Sorgatto pontuou que a prioridade do governo será levar asfalto para mais ruas do município. "A gente já conseguiu avançar com dezenas de quilômetros na nossa cidade e a grande prioridade para o segundo mandato é levar o asfalto para toda a rua que seja bem habitada no nosso município, nos mais diversos loteamentos”, pontuou.

Eleito prefeito de Luziânia em 2020 com 57% dos votos, Sorgatto avalia os 4 primeiros anos de governo como um “primeiro mandato de grandes entregas”. “Eu cito como exemplo o programa Opera Luziânia, que ultrapassou 20 mil cirurgias aqui na cidade. Outro destaque é o programa Saúde Na Sua Porta, que nós já fizemos mais de 10 edições, cada uma delas com mais de 5 mil procedimentos. É um programa que vem com o objetivo de zerar as filas por espera de consulta médica e exame”, explicou o prefeito reeleito.

Relembre os candidatos que concorreram à prefeitura de Luziânia:

Diego Sorgatto (União Brasil)

Waltinho (PL)

Diretora Ana Lúcia (PSDB)

Lee Almeida (PSol)

Quem é Diego Sorgatto?

O atual prefeito Diego Vaz Sorgatto, na urna apenas Diego Sorgatto, tem 34 anos e concorreu a reeleição em 2024 para o cargo de prefeito de Luziânia (GO). Ele está na política desde 2008, quando se elegeu vereador do município pela primeira vez.

Ele tem como vice da chapa Télio Rodrigues (MDB) e ambos fazem parte da coligação Para Luziânia Seguir Mudando que conta com as federações Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) e dos partidos UNIÃO / PP / REPUBLICANOS / PDT / MDB / DC / PSB / PSD / AVANTE.

O candidato declarou no TSE ter R$ 527.213,45 em bens totais. O número do candidato na urna é o 44.

Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).