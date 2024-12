Festival de Brasília organiza programação gratuita em 3 RA's

A 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro promoverá, até esta sexta-feira (6/12), exibições de filmes e atrações musicais nas regiões administrativas Gama, Planaltina e Taguatinga. A programação gratuita ocorrerá na Cia. Lábios da Lua, no Gama, no Complexo Cultural de Planaltina e no Centro Universitário Estácio, em Taguatinga.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, descentralizar o evento do Cine Brasília é uma oportunidade para democratizar o acesso à cultura do audiovisual. “Esta iniciativa mostra que não estamos só pensando em premiações, mas, em fazer chegar essa arte tão rica àqueles que não teriam a possibilidade de prestigiar um evento como o nosso festival”, destaca, em nota.

Entre esta segunda (2/12) e sexta-feira (6/12), as três RAs receberão sessões do Festivalzinho, programação infanto-juvenil do festival às 10h, e a Mostra Competitiva Nacional, sempre às 20h. A partir de terça-feira (3/12), às 18h, haverá a programação da Mostra Brasília – 26º Troféu Câmara Legislativa.

Para as duas mostras competitivas, o público dessas regiões também poderá participar do Voto Popular de Melhor Filme, que será aberto 30 minutos após o início das sessões e fechará uma hora após o término. O voto será computado por meio de um código individual e intransferível, disponibilizado no ingresso gratuito que dá acesso à sessão.



Antes e depois das exibições noturnas, 25 DJs e grupos musicais irão agitar os espaços. As bandas Sarau-Vá, Lúpulo e Cereais Não Maltados, Real Samba, Margaridas, Samba na Comunidade e DJs como Disson, Odara Kadiegi, Sapo, New Nay, Janna e Ketlen irão se apresentar.