Moradores protestam por mais segurança na DF-150 após morte de criança

Na manhã desta terça-feira (27/11), moradores da região da Fercal realizaram um protesto na DF-150, onde Guilherme Pires dos Santos Silva, de 9 anos, perdeu a vida em um trágico acidente envolvendo um caminhão caçamba no dia 26 de novembro. O ato reuniu cerca de 250 pessoas, que pediram melhorias na segurança da via e mais fiscalização no transporte de cargas pesadas.

Os manifestantes bloquearam parte da rodovia com faixas e cartazes. “Faz anos que pedimos mudanças nessa pista. Não é a primeira vez que uma tragédia dessas acontece aqui. Hoje foi o meu filho, amanhã pode ser outra criança. Parece que os governantes não vão se mover enquanto algo assim não acontecer com um filho deles”, disse Eliene Pereira, mãe de Guilherme.

Os moradores também cobraram a instalação de barreiras de contenção e uma revisão nos limites de velocidade da rodovia, especialmente nos trechos mais sinuosos. “Não queremos outra tragédia como a do Guilherme. Isso não pode se repetir”, afirmou Joselandio Pereira, pai de Guilherme e morador da região.













Mais cedo, o trânsito na região ficou lento, mas a pista já foi liberada. Os manifestantes seguem reunidos na lateral da via e prometeram manter as reivindicações até receberem uma resposta concreta das autoridades.