Criança morre esmagada por pedra e gera comoção na Fercal

O grave acidente que deixou um menino de 9 anos morto e outro de 2 ferido, nesta terça-feira (26/11), arrasou a família das vítimas e provocou comoção na comunidade da Fercal. Guilherme Pires dos Santos saía com o primo Davi Avelino da casa da tia para ir à residência de outra mulher que cuidava deles. De lá, os dois seguiriam para a escola. Mas a rotina diária foi interrompida, depois que uma pedra transportada por um caminhão que tombou na DF-150, na região da Fercal, caiu sobre Guilherme e provocou a morte do menino.

As duas crianças estavam na porta da casa da tia, de saída para a outra residência. Guilherme levava o primo em um carrinho de bebê, quando foram atingidos por uma pedra de grande porte. A rocha estava em um caminhão caçamba que presta serviços para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). As pedras rolaram no declive e atingiram os menores.

A companhia emitiu nota sobre o acidente. "A Novacap informa que já está ciente do ocorrido. Trata-se de um caminhão de uma empresa terceirizada (Coopercan) que, após análise preliminar, estava com toda a situação regularizada. A companhia já se faz presente no local para acompanhar a situação. Os próximos passos são acompanhar e prestar todas as informações aos órgão de segurança."

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) investiga as causas do acidente. A perícia deve esclarecer se o caminhão apresentava irregularidades, se a carga excedeu o limite permitido ou se o veículo teve alguma falha mecânica.

Comoção

O Correio conversou com uma familiar de Guilherme. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que o menino levava o primo em um carrinho de bebê e o empurrou para debaixo de um outro caminhão que estava parado na lateral da rua, o que indica que ele tentou salvar o menor de 2 anos, que sofreu ferimentos leves e foi transportado para o hospital.

Guilherme estava com o primo e foi atingido perto da casa da tia (foto: Material cedido ao Correio)

"A comunidade está em lágrimas pelo Gui. Os pais eram apaixonados por ele", desabafou a familiar. O condutor do caminhão, identificado pelas iniciais L.L.O., de 36 anos, ficou preso às ferragens e foi encaminhado, na aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), consciente e orientado, para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS), apresentando escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o velório de Guilherme.