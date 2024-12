Acidente: Servidores da Receita faziam escolta de cigarro contrabandeado

Os três servidores da Receita Federal que morreram nesta segunda-feira (2/12) após um trágico acidente na BR-060, na altura do município de Alexânia (GO), seguiam de Goiânia para Brasília na missão de acompanhar a transferência de carretas que foram apreendidas com cigarros contrabandeados.

As vítimas foram identificadas como dos Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe. Em nota publicada nas redes sociais e no site, a Receita Federal lamentou as mortes. "É com imenso pesar que a Receita Federal comunica o falecimento dos servidores Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe ocorrido nesta data, em razão de um trágico acidente na BR-060. Neste momento de dor, a Receita Federal expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho."

O Sindfazenda também se pronunciou por meio das redes sociais. A nota de falecimento lamentava a morte de Gilmar de Lima Neto, servidor que era filiado ao Sindfazenda. "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de profissão neste momento de dor e perda. Que sua dedicação ao serviço público e à causa da justiça permaneça como inspiração para todos nós", escreveu o sindicato.

Outro sindicato a publicar nota de pesar foi o Sindireceita. "É com imenso pesar que recebemos o comunicado da Receita Federal informando que os servidores Antônio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe, faleceram em razão de um trágico acidente na BR-060, ocorrido nesta segunda-feira, 2 de dezembro. O Sindireceita expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", disse.