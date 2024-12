Damares Alves se reúne com distritais em defesa do FCDF

A intenção foi mobilizar os distritais para intensificar o diálogo com suas respectivas lideranças partidárias no Congresso - (crédito: Reprodução)

Políticos do Distrito Federal seguem articulando a manutenção das regras atuais de reajuste do Fundo Constitucional (FCDF). Na tarde desta terça-feira (3/12), a senadora Damares Alves (Republicanos) recebeu, em seu gabinete, os deputados distritais Roosevelt Vilela (PL) e Eduardo Pedrosa (União Brasil).

A intenção, segundo a senadora, é mobilizar os parlamentares distritais para intensificar o diálogo com suas respectivas lideranças partidárias no Congresso Nacional. De acordo com Damares, será necessário um esforço concentrado para garantir a manutenção do FCDF.

“Vai ser um trabalho de corpo a corpo nos gabinetes de deputados e senadores”, explicou. “A ideia é que os distritais também compareçam ao plenário do Congresso para intensificar esse movimento”, destacou a senadora.

Damares afirmou que, desde a última quinta-feira (28/11), está em contato com outros deputados distritais para alinhá-los à estratégia. Segundo ela, convencer os parlamentares dos partidos Republicanos, União Brasil e PL é essencial para salvar o Fundo Constitucional.

Apoio

Nesta segunda-feira (2/12), o Partido Social Democrático (PSD) anunciou que apoiará o Distrito Federal na nova batalha. O presidente regional da legenda, Paulo Octávio, garantiu apoio do partido no Congresso Nacional.

“Conversei com o governador Ibaneis Rocha e com o nosso presidente, (Gilberto) Kassab. O PSD vai estar ao lado de Brasília, mais uma vez”, ressaltou. “A gente vai ter uma nova batalha em defesa de Brasília e, novamente, quero convocar todos para nos ajudarem”, acrescentou Paulo Octávio.