Homem tenta matar companheira e depois a leva para UPA do Recanto das Emas

Um homem é acusado de tentar tirar a vida da companheira no Recanto das Emas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 27º BPM, foi acionada por volta das 22h desta segunda-feira (2/12) pelo COPOM para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio. A vítima de 38 anos, que apresentava várias lesões pelo corpo e rosto, além de ter a orelha direita dilacerada, foi levada pelo suposto agressor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, onde os militares a encontraram e registraram a ocorrência.

Na UPA, a equipe policial recebeu o autor, de 34 anos, que estava detido pela segurança da unidade e por um policial penal que estava no local em serviço de escolta. A PMDF informou que o homem foi entregue aos policiais algemado e sem sinais aparentes de lesão.

Em depoimento preliminar, o suspeito alegou estar sob efeito de crack e relatou lembrar vagamente de uma discussão com sua companheira na residência do casal. Segundo ele, durante a briga, objetos como copos e garrafas foram quebrados e o conflito físico terminou com ambos adormecendo.

A vítima mencionou aos policiais que teria se envolvido em uma discussão com outras duas mulheres antes do ocorrido. Conforme o relato do suspeito, ele solicitou ajuda de um vizinho para levar a companheira até a unidade de saúde. Após os primeiros socorros, a mulher foi transferida para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para tratamento mais detalhado. O autor foi encaminhado à 37ª Delegacia de Polícia (DP) para a tomada das providências legais cabíveis.