Servidores que morreram em acidente são enterrados nesta terça-feira

Os servidores da Receita Federal que morreram nesta segunda-feira (2/12), após a caminhonete em que estavam se envolver em um acidente com um caminhão na BR-060, na altura do município de Alexânia (GO), são velados e enterrados nesta terça-feira (3/12).

O velório dos colegas de Antônio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe ocorre, desde 7h, no cemitério Parque Memorial de Goiânia. Por volta das 11h, o corpo de Antônio foi encaminhado para Anicuns, município goiano onde será sepultado. Gilmar será sepultado às 15h, no cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Já o enterro de Walter Watanabe, ocorre às 13h no cemitério Parque Memorial de Goiânia.

O acidente ocorreu por volta das 14h10, quando os três seguiam de Goiânia para Brasília na missão de acompanhar a transferência de carretas que foram apreendidas com cigarro contrabandeados. O Correio apurou, por meio do Portal da Transparência, que Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe eram analista tributário, agente de portaria e auditor fiscal, respectivamente.

Comoção

O Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) lamentou profundamente a trágica morte do Auditor-Fiscal, Walter Watanabe, que era seu filiado. Em nota, escreveu: "O sindicato se solidariza com a dor da família de seu filiado, assim como dos parentes e familiares do Analista Tributário, Antônio José de Araújo Filho, e do servidor da Receita Federal, Gilmar de Lima Neto, que também vieram a óbito".

No texto, o sindicato informou, ainda, que a direção de defesa profissional do Sindifisco Nacional acompanhará as investigações sobre as circunstâncias que causaram a colisão do veículo oficial do órgão com um caminhão. "É importante que seja descartada qualquer possibilidade de crime, pois Walter trabalhava na divisão de repressão da Receita Federal, uma atividade visada e de risco", disse.

O Sindfazenda também se pronunciou por meio das redes sociais. A nota de falecimento lamentava a morte de Gilmar de Lima Neto, servidor que era filiado ao Sindfazenda. "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de profissão neste momento de dor e perda. Que sua dedicação ao serviço público e à causa da justiça permaneça como inspiração para todos nós", escreveu o sindicato.

Outro sindicato a publicar nota de pesar foi o Sindireceita. "É com imenso pesar que recebemos o comunicado da Receita Federal informando que os servidores Antônio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe, faleceram em razão de um trágico acidente na BR-060, ocorrido nesta segunda-feira, 2 de dezembro. O Sindireceita expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", disse.