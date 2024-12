Idosa é encontrada morta na caçamba de caminhonete em Águas Lindas-GO

Idosa é encontrada morta em caçamba de caminhonete em Águas Lindas - GO - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Belmira Alves, 72 anos, foi encontrada morta na sexta-feira (29/11), na caçamba de sua caminhonete, em Águas Lindas - GO. Um vizinho encontrou sinais de arrombamento na chácara dela. Na caminhonete que pertencia à vítima, o morador encontrou o corpo de Belmira enrolado em cobertores com sinais de violência. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada.



Os suspeitos do crime foram identificados e presos. São eles dois menores, um de 15, e outro de 17 anos, e Daniel Aguiar e Sousa, de 21 anos. Segundo a polícia, eles confessaram a autoria do crime e estavam com pertences da vítima.



O adolecente de 17 anos é filho de uma ex-funcionária de Belmir e conhecia toda a rotina da empresária. Ele teria planejado todo crime com o maior de idade, Daniel. A faca utilizada foi encontrada.



Os criminosos foram encaminhados à 1ª DP de Águas Lindas-GO e responderão por atos infracionais similares a latrocínio, os menores, e latrocínio, o maior.