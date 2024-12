Homem é preso por agredir ex-companheira e atear fogo na casa dela

Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada desta terça-feira (3/12), suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira, no Sol Nascente.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio na Chácara 36. Equipes da PMDF localizaram o suspeito próximo ao local do incêndio, portando uma faca e um isqueiro. Inicialmente, ele negou a autoria do crime, mas ao ser encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM), confessou ter provocado o incêndio.

Segundo o próprio autor, a motivação do crime seria uma vingança contra o cunhado, que o agrediu no último sábado (30/11). A ex-companheira, que estava com um hematoma no rosto, explicou que o autor do incêndio a agrediu no fim de semana e seu irmão o procurou e agrediu o homem em retaliação à agressão que ela sofreu.

Para iniciar o incêndio, o suspeito utilizou papéis e panos. Além disso, confessou que a faca seria usada para matar o cunhado e que só não o fez porque os policiais chegaram. O homem foi autuado em flagrante por causar o incêndio e por violência contra a mulher.

Com informações da PMDF

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho