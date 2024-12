EBC vai destinar R$ 110 milhões para produções nacionais em 2025

A recente expansão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (3/12). Às jornalistas Sibele Negromonte e Denise Rothenburg, o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, falou sobre as mudanças na programação depois da posse no cargo e o lançamento da seleção TV Brasil, programa de incentivo à produção audiovisual brasileira.

Jean Lima, que é doutor em história econômica e mestre em história social, destacou que, nos últimos dois anos, a empresa passou por transformações, como a separação entre comunicação pública e governamental sendo a principal. “Essa medida, implementada em julho do ano passado, visa garantir que a comunicação pública represente o pluralismo e a identidade da população, enquanto a comunicação governamental se concentra na divulgação de ações e programas do governo. Além disso, a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública fortaleceu a presença da EBC, duplicando o número de TVs públicas e ampliando em cinco vezes as rádios operadoras, por meio de parcerias com universidades e institutos federais”, completou.

Outra mudança comentada foi a retomada do sistema de participação social. “Dois comitês foram criados: o de Programação, que monitora a audiência e o conteúdo exibido, e o de Controle e Participação Social, composto por representantes de todas as regiões e diversas representações sociais. Esses mecanismos garantem o controle social e a diversidade na EBC, consolidando seu compromisso com a transparência e a pluralidade”, salientou.

O diretor-presidente da EBC afirmou que a produção de conteúdo próprio também foi ampliada, com investimentos em parceria com o Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). “Por meio do edital Seleção TV Brasil, que destinará R$ 110 milhões para produções nacionais, a EBC busca fortalecer o audiovisual brasileiro em eixos como programação infantil, séries temáticas e até uma coprodução de telenovela", disse, acrescentando que as produções devem começar no segundo semestre do próximo ano.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso