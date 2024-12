Correio debate educação como oportunidade para geração de emprego e renda

O Correio Braziliense promove, nesta quarta-feira (4/12), um fórum para discutir a importância da aprendizagem e da profissionalização, com foco na preparação de novos trabalhadores para o mercado. O evento CB Fórum - Emprego, renda e cidadania: a educação como ferramenta de oportunidade começa às 14h30, no auditório do jornal, e será transmitido no Youtube.

Está confirmada a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Além disso, o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), Vitor Corrêa, será um dos painelistas.

A importância da educação profissional no Brasil e o futuro da profissionalização são alguns temas a serem debatidos em dois painéis. O evento conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF).

Acompanhe:

As jornalistas Ana Maria Campos, editora de Política Local e titular da coluna Eixo Capital, e Adriana Bernardes, coordenadora da editoria de Cidades do Correio Braziliense vão mediar os debates.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja a programação:

Abertura: A importância da educação profissional no Brasil

Participação de José Aparecido da Costa Freire - presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

Pré-painel: Inovação na profissionalização: onde devemos investir

1° Painel: Economia em expansão: o mercado de trabalho e as demandas da sociedade

Painelistas: Aguinaldo Nogueira Maciente - especialista em Políticas de Emprego e Mercado de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Henrique Paim - diretor da FGV DGPE - Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.

2° Painel: Próximos passos: o futuro na profissionalização

Painelistas: Magno Lavigne - secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério

do Trabalho e Emprego, Camila Ikuta - assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e Jorge Fernandes - professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB).